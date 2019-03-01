"Интер" нашел замену Икарди в "Баварии"

"Интер" продолжает поиски нового форварда на замену Мауро Икарди.

Как сообщает Onet, в сферу интересов "нерадзурри" попал форвард "Баварии" Роберт Левандовски, чья трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

Соглашение 30-летнего поляка с мюнхенским клубом действует до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне на счету Левандовски 25 голов и 10 результативных передач в 32 играх.

Напомним, что Икарди из-за проблем с коленом пропустил уже пять последних матчей "Интера".

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