"Интер" нашел замену Икарди в Серии А

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"Интер" нашел замену Икарди в Серии А
Миланский "Интер" проявляет интерес к боснийскому нападающему римской "Ромы" Эдину Джеко, сообщает Foxsports.

По сведениям издания, "Интер" может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Миланцы рассматривают кандидатуру Джеко в качестве возможной замены Мауро Икарди, у которого сильно испортились отношения с руководством клуба из-за поведения его жены Ванды Нары.

В нынешнем сезоне 32-летний Джеко провел за "Рому" 25 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 7 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.

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Жена Икарди высказалась о срыве трансфера форварда в "Реал" по ее вине

Жена Икарди высказалась о срыве трансфера форварда в "Реал" по ее вине

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