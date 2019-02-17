"Интер" нашел замену Икарди в Серии А
Миланский "Интер" проявляет интерес к боснийскому нападающему римской "Ромы" Эдину Джеко, сообщает Foxsports.
По сведениям издания, "Интер" может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Миланцы рассматривают кандидатуру Джеко в качестве возможной замены Мауро Икарди, у которого сильно испортились отношения с руководством клуба из-за поведения его жены Ванды Нары.
В нынешнем сезоне 32-летний Джеко провел за "Рому" 25 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 7 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|66
|2
|Наполи
|23
|52
|3
|Интер Милан
|23
|43
|4
|Милан
|24
|42
|5
|Рома
|23
|38
|6
|Лацио
|23
|38
|7
|Аталанта
|24
|38
|8
|Торино
|23
|34
|9
|Сампдория
|23
|33
|10
|Фиорентина
|23
|32
|11
|Сассуоло
|23
|30
|12
|Парма
|24
|29
|13
|Дженоа
|23
|25
|14
|Кальяри
|24
|24
|15
|СПАЛ
|23
|22
|16
|Удинезе
|23
|19
|17
|Болонья
|23
|18
|18
|Эмполи
|23
|18
|19
|Фрозиноне
|24
|16
|20
|Кьево
|23
|9