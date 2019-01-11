"Интер" нашёл замену Икарди в "Ювентусе"
Миланский "Интер" ищет нового нападающего, который станет заменой для Мауро Икарди в случае его желания сменить команду.
Как сообщает Tuttosport, "нерадзурри" рассматривают вариант с покупкой форварда "Ювентуса" Пауло Дибалы, трансферная стоимость которого оценивается в 110 миллионов евро.
Напомним, что "Интер" пока не может договориться с Икарди о продлении контракта, истекающего в 2021 году.
Интерес к аргентинскому бомбардиру проявляют "Реал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
Не пропустите: Икарди назвал условие для продления контракта с "Интером". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|53
|2
|Наполи
|19
|44
|3
|Интер Милан
|19
|39
|4
|Лацио
|19
|32
|5
|Милан
|19
|31
|6
|Рома
|19
|30
|7
|Сампдория
|19
|29
|8
|Аталанта
|19
|28
|9
|Торино
|19
|27
|10
|Фиорентина
|19
|26
|11
|Сассуоло
|19
|25
|12
|Парма
|19
|25
|13
|Кальяри
|19
|20
|14
|Дженоа
|19
|20
|15
|Удинезе
|19
|18
|16
|СПАЛ
|19
|17
|17
|Эмполи
|19
|16
|18
|Болонья
|19
|13
|19
|Фрозиноне
|19
|10
|20
|Кьево
|19
|8