"Интер" нашёл замену Икарди в "Ювентусе"

Миланский "Интер" ищет нового нападающего, который станет заменой для Мауро Икарди в случае его желания сменить команду.

Как сообщает Tuttosport, "нерадзурри" рассматривают вариант с покупкой форварда "Ювентуса" Пауло Дибалы, трансферная стоимость которого оценивается в 110 миллионов евро.

Напомним, что "Интер" пока не может договориться с Икарди о продлении контракта, истекающего в 2021 году.

Интерес к аргентинскому бомбардиру проявляют "Реал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

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