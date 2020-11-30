"Интер" нашел замену Лаутаро Мартинесу в АПЛ



В случае ухода аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса, миланский "Интер" будет рассматривать кандидатуру Рауля Хименеса, выступающего за "Вулверхэмптон", сообщает Calciomercatoweb.

Ранее сообщалось, что аргентинец решил сотрудничать с агентом Жорже Мендешем, чтобы сменить клуб. Португалец, в свою очередь, ведет дела Хименеса и может помочь "Интеру" заменить Лаутаро другим своим клиентом.

В этом сезоне 29-летний мексиканец провел 11 матчей во всех турнирах, где отметился четырьмя голами. В свою очередь 23-летний Мартинес забил шесть голов и отдал три результативные передачи в 13 поединках.

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