"Интер" нашел замену Лаутаро в "Манчестер Сити"

"Интер" продолжает искать нового форварда на случай ухода Лаутаро Мартинеса.

Как сообщает Manchester Evening News, "нерадзурри" готовы рассмотреть вариант с трансфером нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

Контракт Агуэро с клубом истекает летом 2021 года. Трансферная стоимость аргентинца оценивается в 52 миллиона евро.

В этом сезоне Агуэро провел 30 игр, в которых отметился 23 голами и тремя ассистами.

Напомним, что Лаутаро Мартинес желает летом перейти в "Барселону".

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