"Интер" нашел замену Наингголану в "Барселоне" и "Марселе"

"Интер" занимается поиском замены хавбеку Радже Наингголану.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, на прицеле "нерадзурри" находятся полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич и хавбек "Марселя" Кевин Строотман.

В прошлом сезоне 31-летний Ракитич провел 54 игры, в которых отметился пятью голами и 10 ассистами.

На счету 29-летнего Строотмана один забитый мяч и пять результативных передач в 34 матчах.

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