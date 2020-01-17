"Интер" нашёл замену Политано в "Челси"

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"Интер" нашёл замену Политано в "Челси"

Миланский "Интер" занимается поиском нового вингера в связи с вероятным уходом в "Рому" Маттео Политано.

По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, "нерадзурри" хотели бы подписать игрока "Челси" Виктора Мозеса, который хорошо знаком с Антонио Конте по совместной работе в лондонской команде.

В текущем сезоне нигериец играет на правах аренды в "Фенербахче", в его активе 1 гол и 1 ассист в 7 матчах.

"Челси" готов продать Мозеса за 10 миллионов евро, однако "Интер" предпочитает арендовать его. Переговоры между клубами продолжаются.

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