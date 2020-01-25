"Интер" назначил дату презентации Эриксена

Стало известно, когда состоится презентация полузащитника Кристиана Эриксена в качестве игрока "Интера".

По информации La Gazzetta dello Sport, миланский клуб собирается представить датчанина в понедельник, 27 января.

Напомним, что "нерадзурри" договорились с "Тоттенхэмом" о покупке хавбека за сумму около 20 миллионов евро.

Эриксен заключит с "Интером" контракт до летат 2024 года с зарплатой 10 миллионов за сезон.

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