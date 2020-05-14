"Интер" назвал "Барселоне" условия трансфера Лаутаро Мартинеса

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"Интер" назвал "Барселоне" условия трансфера Лаутаро Мартинеса

"Интер" готов отпустить нападающего Лаутаро Мартинеса в "Барселону".

Как сообщает Diario Sport, каталонцы готовы заплатить 60 миллионов евро и включить в сделку двух своих футболистов. Однако "неррадзурри" хочет выручить больше денег.

Кроме того, "Интер" хочет, чтобы трансфер был закрыт до конца мая, так как им необходимо найти замену аргентинцу.

Отмечается, что на замену Мартинесу "Интер" рассматривает Тимо Вернера и Пьер-Эмерика Обамеянга.

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