"Интер" назвал цену на де Врея для клубов АПЛ

Теги интер миланстефан де врейньюкасл юнайтедтоттенхэм

"Интер" назвал цену на де Врея для клубов АПЛ

Фото: твиттер Стефана де Врея/Автор неизвестен

Миланский "Интер" готов расстаться с голландским защитником Стефаном де Вреем в летнее трансферное окно, сообщает TMW.

По сведениям источника, итальянский клуб хочет получить за футболиста 20 миллионов евро. Интерес к игроку проявляют "Тоттенхэм" и "Ньюкасл".

В нынешнем сезоне 30-летьний де Врей провел за "Интер" 31 матч во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Интер" определил приоритетный вариант усиления обороны на лето. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Лоран Блан может возглавить клуб Лиги 1

Лоран Блан может возглавить клуб Лиги 1

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов