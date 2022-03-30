"Интер" назвал цену на де Врея для клубов АПЛ

Фото: твиттер Стефана де Врея/Автор неизвестен

Миланский "Интер" готов расстаться с голландским защитником Стефаном де Вреем в летнее трансферное окно, сообщает TMW.

По сведениям источника, итальянский клуб хочет получить за футболиста 20 миллионов евро. Интерес к игроку проявляют "Тоттенхэм" и "Ньюкасл".

В нынешнем сезоне 30-летьний де Врей провел за "Интер" 31 матч во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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