"Интер" назвал цену на Эриксена

Полузащитник "Интера" Кристиан Эриксен может сменить команду спустя восемь месяцев после перехода в миланский клуб.

По информации Corriere dello Sport, звёздный датчанин не нужен главному тренеру "нерадзурри" Антонио Конте, поэтому его готовы продать или отдать в аренду с обязательством выкупа.

"Интер" хочет выручить за бывшего хавбека "Тоттенхэма" около 27 миллионов евро, но конкретных предложений у клуба пока нет.

СМИ ранее писали, что за ситуацией с Эриксеном следят ПСЖ и "Арсенал".

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