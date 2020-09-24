"Интер" назвал цену на Эриксена
Полузащитник "Интера" Кристиан Эриксен может сменить команду спустя восемь месяцев после перехода в миланский клуб.
По информации Corriere dello Sport, звёздный датчанин не нужен главному тренеру "нерадзурри" Антонио Конте, поэтому его готовы продать или отдать в аренду с обязательством выкупа.
"Интер" хочет выручить за бывшего хавбека "Тоттенхэма" около 27 миллионов евро, но конкретных предложений у клуба пока нет.
СМИ ранее писали, что за ситуацией с Эриксеном следят ПСЖ и "Арсенал".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
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|1
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|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
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|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
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|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
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|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17