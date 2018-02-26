"Интер" назвал цену на Шкриньяра

Миланский "Интер" назвал цену на своего ведущего защитника Милана Шкриньяра.

Как сообщает Football Italia, "нерадзурри" оценили словацкого центрбека в 80 миллионов евро.

В этом сезоне 23-летний Шкриньяр сыграл за "Интер" 28 матчей и забил 4 гола.

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