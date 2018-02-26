"Интер" назвал цену на Шкриньяра

Теги милан шкриньяринтер милан

"Интер" назвал цену на Шкриньяра

Миланский "Интер" назвал цену на своего ведущего защитника Милана Шкриньяра.

Как сообщает Football Italia, "нерадзурри" оценили словацкого центрбека в 80 миллионов евро.

В этом сезоне 23-летний Шкриньяр сыграл за "Интер" 28 матчей и забил 4 гола.

Не пропустите: Шкриньяр - самый результативный защитник в текущем розыгрыше Серии А. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Soccer News открывает вакансии корреспондентов в городах, принимающих ЧМ-2018

Soccer News открывает вакансии корреспондентов в городах, принимающих ЧМ-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 26 69
2 Ювентус 25 65
3 Лацио 26 52
4 Интер Милан 26 51
5 Рома 26 50
6 Сампдория 26 44
7 Милан 26 44
8 Аталанта 25 38
9 Торино 26 36
10 Фиорентина 26 35
11 Удинезе 26 33
12 Болонья 26 33
13 Дженоа 26 30
14 Кальяри 26 25
15 Кьево 26 25
16 Сассуоло 26 23
17 Кротоне 26 21
18 СПАЛ 26 20
19 Хеллас Верона 26 19
20 Беневенто 26 10
Полная таблица

топ-5 тегов