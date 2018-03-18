"Интер" назвал цену на Шкриньяра

Миланский "Интер" назвал цену на своего ведущего защитника Милана Шкриньяра, информирует ABC.

Так, по сведениям источника, "нерадзурри" вполне будут готовы рассмотреть вопрос о продаже 23-летнего бека уже ближайшим летом, если потенциальный покупатель предложит за него не менее 55-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Шкриньяр забил 4 мяча в 29 матчах за "Интер".

Напомним, ранее сообщалось, что "Интер" принял решение по будущему Шкриньяра. | soccernews.ru