"Интер" назвал цену на Шкриньяра

Теги интер миланмилан шкриньяр

"Интер" назвал цену на ШкриньяраМиланский "Интер" назвал цену на своего ведущего защитника Милана Шкриньяра, информирует ABC.

Так, по сведениям источника, "нерадзурри" вполне будут готовы рассмотреть вопрос о продаже 23-летнего бека уже ближайшим летом, если потенциальный покупатель предложит за него не менее 55-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Шкриньяр забил 4 мяча в 29 матчах за "Интер".

Напомним, ранее сообщалось, что "Интер" принял решение по будущему Шкриньяра. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: итоги 42 тура

Турнир прогнозов: итоги 42 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 29 75
2 Наполи 29 73
3 Рома 29 59
4 Интер Милан 28 55
5 Лацио 29 54
6 Милан 28 50
7 Аталанта 28 44
8 Сампдория 28 44
9 Фиорентина 28 41
10 Торино 28 36
11 Болонья 29 34
12 Удинезе 28 33
13 Дженоа 28 30
14 Кальяри 28 29
15 Сассуоло 28 27
16 Кьево 28 25
17 СПАЛ 29 25
18 Кротоне 28 24
19 Хеллас Верона 28 22
20 Беневенто 28 10
Полная таблица

топ-5 тегов