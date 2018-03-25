"Интер" назвал цену на Шкриньяра

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"Интер" назвал цену на ШкриньяраМиланский "Интер" назвал цену на своего ведущего защитника Милана Шкриньяра, информирует CalcioMercato.com.

Так, по сведениям источника, ближайшим летом "нерадзурри" вполне могут расстаться с 23-летним беком, если за него потенциальный покупатель предложит не менее 70-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Шкриньяр забил 4 мяча в 30 матчах за "Интер".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готов включиться в борьбу за Шкриньяра. | soccernews.ru

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