"Интер" назвал цену на Шкриньяра

Миланский "Интер" назвал цену на своего защитника Милана Шкриньяра, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, "нерадзурри" будут готовы расстаться с 23-летним беком, если получат по нему предложение в размере не менее 80-ти миллионов евро.

В текущем сезоне Шкриньяр сыграл за "Интер" 9 матчей. Результативными действиями в них он не отметился. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022-го года.

Напомним, "Барселона" и "Интер" объявили составы на очный матч ЛЧ. | soccernews.ru