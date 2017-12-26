"Интер" назвал цену на Жоау Мариу

Миланский "Интер" назвал цену на своего полузащитника Жоау Мариу, информирует Calciomercato.

По сведениям источника, "нерадзурри" будут готовы расстаться со своим 24-летним хавбеком уже в зимнее трансферное окно, если потенциальный покупатель будет готов выложить за него не менее 30-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мариу сделал 5 результативных передач в 12 матчах за "Интер".

Напомним, "Интер" провел переговоры с агентом Мхитаряна. | soccernews.ru