"Интер" назвал "Ливерпулю" стоимость Брозовича

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"Интер" назвал "Ливерпулю" стоимость Брозовича

Миланский "Интер" не намерен идти на уступки в вопросе трансферной стоимости полузащитника Марсело Брозовича.

По информации Calciomercato, "нерадзурри" требуют за хорватского хавбека 60 миллионов евро - это сумма отступных в его контракте.

Интерес к 27-летнему футболисту проявляет "Ливерпуль, но такие деньги за него "красные" платить не готовы.

Сам же "Интер" планирует продлить действующее соглашение с Брозовичем, которое истекает в 2022 году.

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