"Интер" назвал "Манчестер Сити" стоимость Шкриньяра

"Манчестер Сити" интересуется защитником "Интера" Миланом Шкриньяром.

По сведениям Calciomercato, миланский клуб готов отпустить 25-летнего словака за 80 миллионов евро.

Отмечается, что инициатором трансфера является тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2023 года. В этом сезоне на его счету одна голевая передача в 32 матчах.

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