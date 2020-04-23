"Интер" назвал "Манчестер Сити" стоимость Шкриньяра
"Манчестер Сити" интересуется защитником "Интера" Миланом Шкриньяром.
По сведениям Calciomercato, миланский клуб готов отпустить 25-летнего словака за 80 миллионов евро.
Отмечается, что инициатором трансфера является тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.
Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2023 года. В этом сезоне на его счету одна голевая передача в 32 матчах.
Читайте также: "Интер" и "Тоттенхэм" поборются за хавбека "Барселоны" Артура. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 22 апреля
-
"Интер" назвал "Манчестер Сити" стоимость Шкриньяра
-
"Милан" по-прежнему интересуется Алексеем Миранчуком
-
Роналдо провел жеребьевку за право помыть посуду
-
Толиссо прооперировал травмированный голеностоп
-
Дзюба вместе с супругой поучаствовали в челлендже Игнашевича
-
Глава Mediapro: "У "Барселоны" нет возможности купить Неймара"
-
Голкипер "Аталанты" спустя месяц снова сдал положительный тест на коронавирус
-
Представители Партея прокомментировали слухи о переговорах с "Арсеналом"
-
Арустамян оценил вероятность перехода Кокорина в итальянский клуб
-
Брейтуэйт рассказал о своих планах в составе "Барселоны"
-
Зидан все еще заинтересован в Погба
-
Арустамян сообщил о переговорах Азмуна с клубом Серии А
-
Агент Шатова отрицает договоренность с "Рубином"
-
Луис Энрике обратился с просьбой о сокращении своей зарплаты
-
Сезон РПЛ может быть доигран в четырех городах
-
Остаток сезона АПЛ могут показать бесплатно для всех зрителей
-
"Арсенал" готов отпустить Мхитаряна в "Рому" по сниженной цене
-
Каррера высказался о возможном переезде Азмуна в Италию
-
Лига Чемпионов показала лучшие голы Кака в честь дня его рождения
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18