"Интер" назвал "Манчестер Сити" стоимость Шкриньяра

"Манчестер Сити" проявляет интерес к защитнику "Интера" Милану Шкриньяру.

По сведениям Manchester Evening News, "нерадзурри" уведомили "горожан", что не продадут игрока менее чем за 80 миллионов евро.

Напомним, что ранее на 25-летнего словака также претендовали "Барселона" и "Реал".

В нынешнем сезоне Шкриньяр провел 32 матча и отметился одной голевой передачей.

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