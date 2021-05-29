"Интер" назвал ПСЖ цену на Хакими

Фото инстаграм Ашрафа Хакими

ПСЖ ведёт переговоры с миланским "Интером" о трансфере правого защитника Ашрафа Хакими.

По информации журналиста Николо Скиры, "нерадзурри" требуют за своего игрока 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось о готовности парижан предложить за фулбека 30 миллионов и права на Леандро Паредеса.

В минувшем сезоне Хакими сыграл за "Интер" 45 матчей, забил 7 голов и сделал 11 ассистов. Его рыночная стоимость - 50 миллионов евро.

Не пропустите: ПСЖ может пригласить Зидана. | http://soccernews.ru