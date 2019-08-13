"Интер" назвал "Роме" условия трансфера Икарди

"Интер" готов отпустить форварда Мауро Икарди в "Рому".

Как сообщает Sky Sport Italia, "нерадзурри" хотят от римского клуба взамен нападающего Эдина Джеко и доплату в размере 55-60 миллионов евро. Отмечается, что "волков", скорее всего, не устроят эти условия.

Ранее сообщалось, что "Рома" собирается предложить Икарди зарплату в размере 9 миллионов евро в год. Напомним, что на аргентинца также претендуют "Наполи" и "Ювентус".

В прошлом сезоне у Икарди произошел конфликт с руководством "Интера", после чего он лишился капитанской повязки.

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