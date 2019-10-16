"Интер" назвал сроки восстановления Алексиса Санчеса

Миланский "Интер" опубликовал заявление о состоянии здоровья нападающего Алексиса Санчеса.

На официальном сайте "нерадзурри" сообщается, что чилиец перенёс операцию на голеностопе.

Сроки восстановления футболиста составят около трёх месяцев. Таким образом, в этом году форвард больше не сыграет.

В текущем сезоне 30-летний Санчес провёл за "Интер" 4 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист. За итальянский клуб он выступает на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Манчестер Юнайтед".

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