"Интер" назвал сроки восстановления Алексиса Санчеса
Миланский "Интер" опубликовал заявление о состоянии здоровья нападающего Алексиса Санчеса.
На официальном сайте "нерадзурри" сообщается, что чилиец перенёс операцию на голеностопе.
Сроки восстановления футболиста составят около трёх месяцев. Таким образом, в этом году форвард больше не сыграет.
В текущем сезоне 30-летний Санчес провёл за "Интер" 4 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист. За итальянский клуб он выступает на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Манчестер Юнайтед".
Не пропустите: "Интер" интересуется форвардом "Челси" Жиру. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Христо Стоичков предложил свой вариант наказания для Болгарии из-за расистского скандала
-
2
Зинченко сделал предложение украинской телеведущей
-
"Арсенал" и "Эвертон" поборются за испанского защитника
-
Джикия учит Жиго разговаривать на русском языке (видео)
-
1
Головин стал амбассадором компании "Gillette"
-
Форвард "Локомотива" Джорджевич назвал двух кумиров детства
-
Де Хеа рискует пропустить два месяца
-
1
Луис Адриано сделал предложение своей возлюбленной в туалете
-
"Интер" назвал сроки восстановления Алексиса Санчеса
-
1
Месси озвучил задачи "Барселоны" на сезон
-
1
Макси Лопес: "Я простил Икарди"
-
1
Два игрока сборной России попали в символическую сборную недели квалификации Евро-2020
-
В тренерский штаб Тедеско в "Спартаке" могут войти два россиянина
-
"Барселона" и "Реал" отказались от переноса Эль Класико в Мадрид
-
2
Месси прокомментировал получение "Золотой бутсы"
-
Агуэро попал в ДТП
-
"Леганес" выплатил "Реалу" компенсацию из-за Лунина
-
Где они теперь? 14 самых молодых дебютантов Манчестер Юнайтед
-
Агент Шомуродова: "Предлагали Эльдора всем клубам РПЛ, но откликнулся только "Ростов"
-
Уткин раскритиковал трансферную политику "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|7
|19
|2
|Интер Милан
|7
|18
|3
|Аталанта
|7
|16
|4
|Наполи
|7
|13
|5
|Рома
|7
|12
|6
|Лацио
|7
|11
|7
|Кальяри
|7
|11
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|7
|10
|10
|Хеллас Верона
|7
|9
|11
|Болонья
|7
|9
|12
|Парма
|7
|9
|13
|Милан
|7
|9
|14
|Удинезе
|7
|7
|15
|Сассуоло
|6
|6
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|СПАЛ
|7
|6
|18
|Лечче
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3