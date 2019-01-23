"Интер" назвал стоимость Перишича

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"Интер" назвал стоимость Перишича

Миланский "Интер" назвал стоимость своего вингера Ивана Перишича, сообщает AS.

По сведениям издания, "нерадзурри" готовы расстаться с 29-летним хорватом за 40 миллионов евро. Среди претендентов на опытного полузащитника числятся "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед".

Перишич выступает за "Интер" с 2015 года, сыграл 143 матча, забил 34 гола и сделал 34 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 40 миллионов евро.

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