"Интер" назвал стоимость Перишича
Миланский "Интер" назвал стоимость своего вингера Ивана Перишича, сообщает AS.
По сведениям издания, "нерадзурри" готовы расстаться с 29-летним хорватом за 40 миллионов евро. Среди претендентов на опытного полузащитника числятся "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед".
Перишич выступает за "Интер" с 2015 года, сыграл 143 матча, забил 34 гола и сделал 34 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 40 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|20
|56
|2
|Наполи
|20
|47
|3
|Интер Милан
|20
|40
|4
|Милан
|20
|34
|5
|Рома
|20
|33
|6
|Лацио
|20
|32
|7
|Аталанта
|20
|31
|8
|Сампдория
|20
|30
|9
|Парма
|20
|28
|10
|Фиорентина
|20
|27
|11
|Торино
|20
|27
|12
|Сассуоло
|20
|26
|13
|Кальяри
|20
|21
|14
|Дженоа
|20
|20
|15
|Удинезе
|20
|18
|16
|СПАЛ
|20
|18
|17
|Эмполи
|20
|17
|18
|Болонья
|20
|14
|19
|Фрозиноне
|20
|10
|20
|Кьево
|20
|8