"Интер" не будет покупать Джеко
Переход форварда "Ромы" Эдина Джеко в "Интер" сорвался.
По сведениям La Gazzetta dello Sport, сторонам не удалось согласовать сумму трансфера. "Интер" оценил футболиста в 10 миллионов евро, однако "волки" требовали не менее 20 миллионов.
Напомним, что на 33-летнего боснийца также претендует ПСЖ.
Джеко выступает за "Рому" с 2015 года. В прошлом сезоне на его счету 14 голов и 11 ассистов в 40 играх.
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|Команда
|М
|О
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|38
|90
|2
|Наполи
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|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
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|14
|Парма
|38
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|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17