"Интер" не будет покупать Джеко

Переход форварда "Ромы" Эдина Джеко в "Интер" сорвался.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, сторонам не удалось согласовать сумму трансфера. "Интер" оценил футболиста в 10 миллионов евро, однако "волки" требовали не менее 20 миллионов.

Напомним, что на 33-летнего боснийца также претендует ПСЖ.

Джеко выступает за "Рому" с 2015 года. В прошлом сезоне на его счету 14 голов и 11 ассистов в 40 играх.

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