"Интер" не будет выкупать трансфер Санчеса у "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес летом вернется в стан манкунианцев, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, миланский "Интер" не будет выкупать за 20 миллионов евро трансфер чилийца, который сейчас выступает за "нерадзурри" на правах аренды.

В нынешнем сезоне 31-летний Санчес провел за "Интер" 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2022 года.

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