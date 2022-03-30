"Интер" не может договориться о контракте с основным хавбеком

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"Интер" не может договориться о контракте с основным хавбеком

Фото: твиттер Ивана Перишича/Автор неизвестен

Миланский "Интер" может расстаться с хорватским полузащитником Иваном Перишичем в летнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб пока не может договориться с игроком по условиям нового контракта из-за финансовых разногласий. Если стороны не договорятся, то Перишич покинет команду в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне 33-летний Перишич провел за "Интер" 38 матчей, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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