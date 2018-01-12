"Интер" не может договориться с "Барселоной" по трансферу Рафиньи

Теги барселонаинтер миланрафинья алькантара

"Интер" не может договориться с "Барселоной" по трансферу Рафиньи

Переход бразильского полузащитника "Барселоны" Рафиньи Алькантары в "Интер" находится под угрозой срыва, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцию.

По сведениям издания, миланский клуб хочет арендовать футболиста, что устраивает каталонцев. Впрочем "Барселона" считает, что сумма последующего выкупа должна быть выше, чем предлагают итальянцы. Сам хавбек готов перебраться в Милан .

В этом сезоне 24-летний Рафинья из-за травмы не провел за "Барселону" ни одного матча.

Не пропустите: Вальверде надеется, что "Барселона" не получит "Реал" в 1/4 финала Кубка Испании. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Исправление ошибок: "Реал" принимает "Вильярреал" на "Сантьяго Бернабеу"

Исправление ошибок: "Реал" принимает "Вильярреал" на "Сантьяго Бернабеу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов