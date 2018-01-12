"Интер" не может договориться с "Барселоной" по трансферу Рафиньи

Переход бразильского полузащитника "Барселоны" Рафиньи Алькантары в "Интер" находится под угрозой срыва, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцию.

По сведениям издания, миланский клуб хочет арендовать футболиста, что устраивает каталонцев. Впрочем "Барселона" считает, что сумма последующего выкупа должна быть выше, чем предлагают итальянцы. Сам хавбек готов перебраться в Милан .

В этом сезоне 24-летний Рафинья из-за травмы не провел за "Барселону" ни одного матча.

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