"Интер" не может договориться с "Ромой" по трансферу Джеко

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"Интер" не может договориться с "Ромой" по трансферу Джеко

"Интер" не может согласовать с "Ромой" стоимость трансфера форварда Эдина Джеко.

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, "нерадзурри" предлагают за 33-летнего боснийца 15 миллионов евро. Однако "волки" не собираются идти на уступки и требуют не менее 20 миллионов.

Ранее сообщалось, что против продажи Джеко выступает новый наставник "Ромы" Паулу Фонсека.

В прошлом сезоне на счету Джеко 14 голов и 11 результативных передач в 40 играх.

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