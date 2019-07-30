"Интер" не может договориться с "Ромой" по трансферу Джеко
"Интер" не может согласовать с "Ромой" стоимость трансфера форварда Эдина Джеко.
Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, "нерадзурри" предлагают за 33-летнего боснийца 15 миллионов евро. Однако "волки" не собираются идти на уступки и требуют не менее 20 миллионов.
Ранее сообщалось, что против продажи Джеко выступает новый наставник "Ромы" Паулу Фонсека.
В прошлом сезоне на счету Джеко 14 голов и 11 результативных передач в 40 играх.
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|Болонья
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|СПАЛ
|38
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|38
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|15
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|41
|16
|Фиорентина
|38
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|17
|Дженоа
|38
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|Эмполи
|38
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|25
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|Кьево
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