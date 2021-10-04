"Интер" не может избавиться от Санчеса
Фото: инстаграм Алексиса Санчеса/Автор неизвестен
Миланский "Интер" намерен избавиться от чилийского нападающего Алексиса Санчеса, сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, итальянский клуб хочет продать футболиста в зимнее трансферное окно. Впрочем, проблемой является тот факт, что к форварду нет интереса во многом из-за его зарплаты в размере 7,5 миллионов евро в год.
В нынешнем сезоне 32-летний Санчес провел за "Интер" четыре матча во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|26
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|10
|Болонья
|26
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|Кальяри
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|26
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