"Интер" не может избавиться от Санчеса

Теги интер миланалексис санчес

"Интер" не может избавиться от Санчеса

Фото: инстаграм Алексиса Санчеса/Автор неизвестен

Миланский "Интер" намерен избавиться от чилийского нападающего Алексиса Санчеса, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, итальянский клуб хочет продать футболиста в зимнее трансферное окно. Впрочем, проблемой является тот факт, что к форварду нет интереса во многом из-за его зарплаты в размере 7,5 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 32-летний Санчес провел за "Интер" четыре матча во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Интер" потерпел рекордные для Италии убытки. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Петраков громко высказался об отсутствии Малиновского в сборной Украины

Петраков громко высказался об отсутствии Малиновского в сборной Украины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов