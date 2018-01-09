"Интер" не может приобрести Рамиреса из-за финансового Fair Play

Переход бразильского полузащитника "Цзянсу Сунин" Рамиреса в "Интер" находится под угрозой срыва, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб не может приобрести футболиста, так как не вписывается в требования финансового Fair Play.

Для покупки бразильца "Интеру" придется продать кого-то из своих игроков. Кандидатами на выход являются Жоау Мариу и Марцело Брозович.

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