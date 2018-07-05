"Интер" не может согласовать с Икарди условия нового контракта

Теги интер миланмауро икарди

"Интер" не может согласовать с Икарди условия нового контрактаМиланский "Интер" все еще не может согласовать условия нового контракта со своим ведущим форвардом Мауро Икарди.

Так, по сведениям Le 10 Sport, который ссылается на итальянские СМИ, "нерадзурри" готовы платить 25-летнему нападающему 6,5 миллиона евро в год, включая бонусы, тогда как игрок желает получать в клубе не менее 8 миллионов евро за сезон. В ближайшее время "сине-черные" планируют продолжить обсуждение с аргентинцем этого вопроса.

Напомним, "Интер" работает над приобретением защитника "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Моджи: "Роналду уже прошел медобследование в "Ювентусе" и подписал предварительный контракт"

Моджи: "Роналду уже прошел медобследование в "Ювентусе" и подписал предварительный контракт"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов