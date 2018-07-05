"Интер" не может согласовать с Икарди условия нового контракта

Миланский "Интер" все еще не может согласовать условия нового контракта со своим ведущим форвардом Мауро Икарди.

Так, по сведениям Le 10 Sport, который ссылается на итальянские СМИ, "нерадзурри" готовы платить 25-летнему нападающему 6,5 миллиона евро в год, включая бонусы, тогда как игрок желает получать в клубе не менее 8 миллионов евро за сезон. В ближайшее время "сине-черные" планируют продолжить обсуждение с аргентинцем этого вопроса.

Напомним, "Интер" работает над приобретением защитника "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru