"Интер" не намерен расставаться с Лукаку
"Интер" определился с будущим нападающего Ромелу Лукаку.
Как сообщает Calciomercato, в клубе считают бельгийца неприкосновенным футболистом, поэтому "нерадзурри" будет отклонять все предложения по его трансферу.
"Интер" купил Лукаку прошлым летом за 82 миллиона евро. В этом сезоне футболист принял участие в 50 играх, забил 33 гола и отдал 7 результативных передач.
Напомним, что завтра, 21 августа, "Интер" сыграет с "Севильей" в финале Лиги Европы.
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