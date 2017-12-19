"Интер" не намерен расставаться с Мариу

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"Интер" не намерен расставаться с Мариу

Спортивный директор "Интера" Вальтер Сабатини заявил, что клуб не собирается продавать португальского полузащитника Жоау Мариу.

"Мы понимаем, что Мариу не хватает игрового времени и он переживает по этому поводу, как и любой другой игрок, в преддверии Чемпионата Мира. Но мы не хотим его терять. Уверен, что Лучано Спаллетти сможет найти с ним взаимопонимание. Жоау является нашим игроком и мы хотим его сохранить", - приводит слова Сабатини Football Italia.

Ранее сообщалось, что интерес к хавбеку проявляет "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне 24-летний Мариу провел за "Интер" 11 матчей и отдал 4 результативные передачи.

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