"Интер" не смог обыграть "Аталанту" Миранчука
Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен
В матче 6-го тура чемпионата Италии миланский "Интер" на своем поле сыграл вничью с бергамской "Аталантой" со счетом 2:2.
В начале встречи счет открыл Лаутаро Мартинес, но на 30-й минуте равновесие восстановил Руслан Малиновский. Через несколько минут гостей вывел вперед Рафаэл Толои. В середине второго тайма счет сравнял Эдин Джеко. В концовке победу "Интеру" мог принести Федерико Димарко, но он не реализовал с пенальти.
"Интер", набрав 14 очков, занимает третье место в турнирной таблице Серии А. "Аталанта" с 11 очками осталась на пятой позиции.
"Интер" Милан – "Аталанта" Бергамо - 2:2 (1:2)
Голы: Мартинес, 5 - 1:0, Малиновский, 30 - 1:1, Толои, 38 - 1:2, Джеко, 71 - 2:2
"Интер": Ханданович, Дармиан (Думфрис, 57), де Врей, Шкриньяр, Бастони (Димарко, 57), Перишич, Брозович, Чалханоглу (Весино, 57), Барелла (Сатриано, 90), Джеко, Мартинес (Санчес, 81).
"Аталанта": Муссо, Дзаппакоста (Пашалич, 77), Паломино (Мэле, 70), Толои, Демирал, Гозенс, де Рон, Фройлер, Пессина (Гимшити, 63), Малиновский (Иличич, 62), Сапата (Пикколи, 63).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17