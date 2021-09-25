"Интер" не смог обыграть "Аталанту" Миранчука

Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Италии миланский "Интер" на своем поле сыграл вничью с бергамской "Аталантой" со счетом 2:2.

В начале встречи счет открыл Лаутаро Мартинес, но на 30-й минуте равновесие восстановил Руслан Малиновский. Через несколько минут гостей вывел вперед Рафаэл Толои. В середине второго тайма счет сравнял Эдин Джеко. В концовке победу "Интеру" мог принести Федерико Димарко, но он не реализовал с пенальти.

"Интер", набрав 14 очков, занимает третье место в турнирной таблице Серии А. "Аталанта" с 11 очками осталась на пятой позиции.

"Интер" Милан – "Аталанта" Бергамо - 2:2 (1:2)

Голы: Мартинес, 5 - 1:0, Малиновский, 30 - 1:1, Толои, 38 - 1:2, Джеко, 71 - 2:2

"Интер": Ханданович, Дармиан (Думфрис, 57), де Врей, Шкриньяр, Бастони (Димарко, 57), Перишич, Брозович, Чалханоглу (Весино, 57), Барелла (Сатриано, 90), Джеко, Мартинес (Санчес, 81).

"Аталанта": Муссо, Дзаппакоста (Пашалич, 77), Паломино (Мэле, 70), Толои, Демирал, Гозенс, де Рон, Фройлер, Пессина (Гимшити, 63), Малиновский (Иличич, 62), Сапата (Пикколи, 63).

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