"Интер" не смог победить "Фиорентину", но вернулся на первое место в Серии А
В матче 16-го тура чемпионата Италии "Интер" на выезде сыграл вничью с "Фиорентиной" со счетом 1:1. В начале встречи счет открыл Борха Валеро, но в компенсированное время флорентийцев спас Душан Влахович.
Благодаря ничьей "Интер" вышел на первое место в турнирной таблице Серии А, опередив "Ювентус" по разнице мячей. "Фиорентина" поднялась на 13-ю позицию.
"Фиорентина" Флоренция – "Интер" Милан - 1:1 (0:1)
Голы: Валеро, 8 - 0:1, Влахович, 90+2 - 1:1.
"Фиорентина": Дронговски, Лирола, Касерес, Миленкович, Далберт, Кастровилли, Пульгар, Кьеза (Влахович, 59), Бадель (Бенасси, 66), Боатенг, Пеццелья.
"Интер": Ханданович, Д`Амброзио, Бастони, Шкриньяр, Бираги, Весино, Брозович, Валеро, де Врей, Лукаку, Мартинес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|16
|39
|2
|Ювентус
|16
|39
|3
|Лацио
|15
|33
|4
|Рома
|16
|32
|5
|Кальяри
|15
|29
|6
|Аталанта
|16
|28
|7
|Парма
|16
|24
|8
|Наполи
|16
|21
|9
|Торино
|16
|21
|10
|Милан
|16
|21
|11
|Болонья
|16
|19
|12
|Хеллас Верона
|16
|19
|13
|Фиорентина
|16
|17
|14
|Сассуоло
|15
|16
|15
|Лечче
|16
|15
|16
|Сампдория
|16
|15
|17
|Удинезе
|16
|15
|18
|Брешия
|15
|13
|19
|Дженоа
|16
|11
|20
|СПАЛ
|16
|9