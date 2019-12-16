"Интер" не смог победить "Фиорентину", но вернулся на первое место в Серии А

В матче 16-го тура чемпионата Италии "Интер" на выезде сыграл вничью с "Фиорентиной" со счетом 1:1. В начале встречи счет открыл Борха Валеро, но в компенсированное время флорентийцев спас Душан Влахович.

Благодаря ничьей "Интер" вышел на первое место в турнирной таблице Серии А, опередив "Ювентус" по разнице мячей. "Фиорентина" поднялась на 13-ю позицию.

"Фиорентина" Флоренция – "Интер" Милан - 1:1 (0:1)

Голы: Валеро, 8 - 0:1, Влахович, 90+2 - 1:1.

"Фиорентина": Дронговски, Лирола, Касерес, Миленкович, Далберт, Кастровилли, Пульгар, Кьеза (Влахович, 59), Бадель (Бенасси, 66), Боатенг, Пеццелья.

"Интер": Ханданович, Д`Амброзио, Бастони, Шкриньяр, Бираги, Весино, Брозович, Валеро, де Врей, Лукаку, Мартинес.

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