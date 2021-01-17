"Интер" не смог заплатить "Реалу" первый взнос за Хакими

"Интер" не смог внести платеж в 10 млн евро за Ашрафа Хакими, сообщает Diario AS.

Напомним, марокканец перешел в итальянский гранд из "Реала" в сентябре 2020 года. Сумма трансфера составила 40 млн евро. "Интер" получил рассрочку по которой должен выплатить всю сумму четырьмя равными частями. Однако, уже с первой выплатой возникла проблема.

Впрочем, по информации источника, "королевский клуб" пошел навстречу "нерадзурри" и перенес выплату.

Слухи о финансовых трудностях миланцев уже появлялись в СМИ. Например, издание La Repubblica, получило информацию о том, что футболисты клуба в данный момент не получают зарплату и 16 января, были вынуждены провести переговоры с советом директоров. Руководство заверило, что летние выплаты поступят на счета игроков до 16 февраля