"Интер" не собирается продавать Мартинеса в "Барселону"

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"Интер" не собирается продавать Мартинеса в "Барселону"

"Интер" намерен сохранить в команде форварда Лаутаро Мартинеса.

По сведениям Calciomercato, "нерадзурри" в ближайшее время планирует продлить соглашение с клубом. Действующий контракт рассчитан до 2023 года.

Ранее сообщалось, что подписать аргентинца хочет "Барселона". Трансферная стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Мартинеса девять голов и два ассиста в 35 матчах.

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