Конте выдвинул "Интеру" требования, при которых он останется в клубе

Фото: инстаграм Антонио Конте/Автор неизвестен

Миланский "Интер" не собирается расставаться с главным тренером команды Антонио Конте, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, миланский клуб не рассматривает никаких запасных вариантом на случай ухода специалиста. Впрочем, Конте гарантированно останется лишь в том случае, если клуб не продаст никого из лидеров и гарантирует усиление состава.

Напомним, что в завершившемся сезоне Конте привел "Интер" к первому чемпионскому титулу после 10-летнего перерыва.

Не пропустите: "Интер" продемонстрировал лучший результат по набору очков с 2007 года. | http://soccernews.ru