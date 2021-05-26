Конте выдвинул "Интеру" требования, при которых он останется в клубе

Теги интер миланантонио конте

Конте выдвинул "Интеру" требования, при которых он останется в клубе

Фото: инстаграм Антонио Конте/Автор неизвестен

Миланский "Интер" не собирается расставаться с главным тренером команды Антонио Конте, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, миланский клуб не рассматривает никаких запасных вариантом на случай ухода специалиста. Впрочем, Конте гарантированно останется лишь в том случае, если клуб не продаст никого из лидеров и гарантирует усиление состава.

Напомним, что в завершившемся сезоне Конте привел "Интер" к первому чемпионскому титулу после 10-летнего перерыва.

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