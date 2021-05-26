Конте выдвинул "Интеру" требования, при которых он останется в клубе
Фото: инстаграм Антонио Конте/Автор неизвестен
Миланский "Интер" не собирается расставаться с главным тренером команды Антонио Конте, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По сведениям источника, миланский клуб не рассматривает никаких запасных вариантом на случай ухода специалиста. Впрочем, Конте гарантированно останется лишь в том случае, если клуб не продаст никого из лидеров и гарантирует усиление состава.
Напомним, что в завершившемся сезоне Конте привел "Интер" к первому чемпионскому титулу после 10-летнего перерыва.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17