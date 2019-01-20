"Интер" не сумел обыграть "Сассуоло" в Серии А

Миланский "Интер" в матче 20-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с "Сассуоло" со счетом 0:0.

После этого матча "Интер" остался на третьем месте в турнирной таблице Серии А, "Сассуоло" по-прежнему занимает 12-ю позицию.

"Интер" – "Сассуоло" - 0:0

"Интер": Ханданович, де Врей, Асамоа, Д`Амброзио, Шкриньяр, Жоау Мариу (Наингголан, 60), Брозович, Перишич, Весино, Политано, Икарди.

"Сассуоло": Консильи, Маньяни, Рожерио, Лирола, Пелузо, Боатенг, Данкан (Бурабия, 73), Джуричич (Бога, 62), Локателли, Берарди, Сенси (Маньянелли, 76).

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