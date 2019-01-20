"Интер" не сумел обыграть "Сассуоло" в Серии А
Миланский "Интер" в матче 20-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с "Сассуоло" со счетом 0:0.
После этого матча "Интер" остался на третьем месте в турнирной таблице Серии А, "Сассуоло" по-прежнему занимает 12-ю позицию.
"Интер" – "Сассуоло" - 0:0
"Интер": Ханданович, де Врей, Асамоа, Д`Амброзио, Шкриньяр, Жоау Мариу (Наингголан, 60), Брозович, Перишич, Весино, Политано, Икарди.
"Сассуоло": Консильи, Маньяни, Рожерио, Лирола, Пелузо, Боатенг, Данкан (Бурабия, 73), Джуричич (Бога, 62), Локателли, Берарди, Сенси (Маньянелли, 76).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|53
|2
|Наполи
|19
|44
|3
|Интер Милан
|20
|40
|4
|Рома
|20
|33
|5
|Лацио
|19
|32
|6
|Милан
|19
|31
|7
|Сампдория
|19
|29
|8
|Аталанта
|19
|28
|9
|Парма
|20
|28
|10
|Торино
|20
|27
|11
|Фиорентина
|19
|26
|12
|Сассуоло
|20
|26
|13
|Кальяри
|19
|20
|14
|Дженоа
|19
|20
|15
|Удинезе
|20
|18
|16
|СПАЛ
|19
|17
|17
|Эмполи
|19
|16
|18
|Болонья
|19
|13
|19
|Фрозиноне
|19
|10
|20
|Кьево
|19
|8