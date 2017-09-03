"Интер" не сумел приобрести Иньиго Мартинеса



"Интер" проявлял интерес к защитнику "Реала Сосьедад" Иньиго Мартинесу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб пытался приобрести футболиста в конце августа, но отказался платить за него требуемые 30 миллионов евро.

Напомним, что 26-летним Мартинесом также интересовалась "Барселона", но этот трансфер не состоялся.

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