"Интер" не сумел выиграть в третьем матче Серии А подряд
В матче 21-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле сыграл вничью с "Кальяри" со счетом 1:1. В первом тайме счет открыт Лаутаро Мартинес, но во второй половине равновесие восстановил бывший игрок миланского клуба Раджа Наингголан.
"Интер" остался на втором месте и до трех очков сократил отставание от лидирующего "Ювентуса". Стоит отметить, что команда Антонио Конте сыграла вничью в третьем матче Серии А подряд. Ранее миланский клуб не сумел обыграть "Аталанту" (1:1) и "Лечче" (1:1).
"Интер" – "Кальяри" - 1:1 (1:0)
Голы: Мартинес, 29 - 1:0, Наингголан, 78 - 1:1
"Интер": Ханданович, Бираги (Димарко, 85), Бастони, Шкриньяр (Годин, 17), Янг, Сенси (Санчес, 82), Валеро, Барелла, де Врей, Мартинес, Лукаку.
Удаление: Мартинес (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|20
|51
|2
|Интер Милан
|20
|47
|3
|Лацио
|19
|45
|4
|Рома
|20
|38
|5
|Аталанта
|21
|38
|6
|Милан
|21
|31
|7
|Кальяри
|20
|30
|8
|Парма
|20
|28
|9
|Болонья
|21
|27
|10
|Торино
|21
|27
|11
|Хеллас Верона
|19
|26
|12
|Фиорентина
|21
|25
|13
|Наполи
|20
|24
|14
|Удинезе
|20
|24
|15
|Сассуоло
|20
|22
|16
|Сампдория
|20
|19
|17
|Лечче
|20
|16
|18
|СПАЛ
|21
|15
|19
|Дженоа
|21
|15
|20
|Брешия
|21
|15