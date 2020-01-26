"Интер" не сумел выиграть в третьем матче Серии А подряд

В матче 21-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле сыграл вничью с "Кальяри" со счетом 1:1. В первом тайме счет открыт Лаутаро Мартинес, но во второй половине равновесие восстановил бывший игрок миланского клуба Раджа Наингголан.

"Интер" остался на втором месте и до трех очков сократил отставание от лидирующего "Ювентуса". Стоит отметить, что команда Антонио Конте сыграла вничью в третьем матче Серии А подряд. Ранее миланский клуб не сумел обыграть "Аталанту" (1:1) и "Лечче" (1:1).

"Интер" – "Кальяри" - 1:1 (1:0)

Голы: Мартинес, 29 - 1:0, Наингголан, 78 - 1:1

"Интер": Ханданович, Бираги (Димарко, 85), Бастони, Шкриньяр (Годин, 17), Янг, Сенси (Санчес, 82), Валеро, Барелла, де Врей, Мартинес, Лукаку.

Удаление: Мартинес (90).

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