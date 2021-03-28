"Интер" не торопится предлагать новый контракт Брозовичу

Теги марцело брозовичинтер милан

"Интер" не торопится предлагать новый контракт БрозовичуФото: Твиттер @Inter 
Пока не понятно, останется ли хорватский хавбек "Интера" Марцело Брозович в команде или будет искать новый клуб. "Змеи" пока не предложили футболисту новый контракт, сообщает Calciomercato.

По данным источника, 28-летний полузащитник сосредоточен на завершении сезона в составе "Интера" и пока не думал о своем будущем, хотя и ждет каких-то действий со стороны руководства.

Напомним, что Брозович выступает за "Интер" с июля 2016 года. Его текущий контракт с клубом заканчивается 30 июня 2022 года. 

В текущем сезоне хорват сыграл 33 матча, в которых забил 1 мяч и сделал 7 результативных передач.

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