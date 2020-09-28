"Интер" не устроило предложение "Тоттенхэма" по Шкриньяру

Лондонский "Тоттенхэм" пытается купить защитника "Интера" Милана Шкриньяра.

По информации The Guardian, "шпоры" готовы заплатить за словацкого центрбека не более 35 миллионов евро.

"Нерадзурри" указанные условия не устраивают - они хотят получить либо 60 миллионов евро сразу, либо 50 миллионов + бонусы.

За три сезона в "Интере" 25-летний Шкриньяр забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 128 матчах.

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