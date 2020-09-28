"Интер" не устроило предложение "Тоттенхэма" по Шкриньяру

Теги тоттенхэминтер миланмилан шкриньяртрансферы

"Интер" не устроило предложение "Тоттенхэма" по Шкриньяру

Лондонский "Тоттенхэм" пытается купить защитника "Интера" Милана Шкриньяра.

По информации The Guardian, "шпоры" готовы заплатить за словацкого центрбека не более 35 миллионов евро.

"Нерадзурри" указанные условия не устраивают - они хотят получить либо 60 миллионов евро сразу, либо 50 миллионов + бонусы.

За три сезона в "Интере" 25-летний Шкриньяр забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 128 матчах.

Не пропустите: Моуринью рассказал о конкуренции в "Тоттенхэме". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Французский клуб купил защитника "Енисея" за миллион рублей

Французский клуб купил защитника "Енисея" за миллион рублей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов