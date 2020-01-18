"Интер" не утратил интерес к Модричу
Миланский "Интер" по-прежнему хочет подписать полузащитника "Реала" Луку Модрича, сообщает Sport.es.
По информации ресурса, "нерадзурри" собираются возобновить переговоры о трансфере звёздного хорвата грядущим летом.
В итальянском клубе рассчитывают, что "сливочные" отпустят ветерана, у которого будет оставаться всего год по контракту.
В текущем сезоне 34-летний Модрич сыграл за "Реал" 20 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.
Не пропустите: Модрич забил 5-й гол в сезоне и повторил свой лучший результат в карьере. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|40
|2
|Реал Мадрид
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11