"Интер" не утратил интерес к Модричу

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"Интер" не утратил интерес к Модричу

Миланский "Интер" по-прежнему хочет подписать полузащитника "Реала" Луку Модрича, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, "нерадзурри" собираются возобновить переговоры о трансфере звёздного хорвата грядущим летом.

В итальянском клубе рассчитывают, что "сливочные" отпустят ветерана, у которого будет оставаться всего год по контракту.

В текущем сезоне 34-летний Модрич сыграл за "Реал" 20 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.

Не пропустите: Модрич забил 5-й гол в сезоне и повторил свой лучший результат в карьере. | http://soccernews.ru
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