"Интер" не воспользовался осечкой "Ювентуса", сыграв вничью с "Пармой"

В рамках девятого тура итальянской Серии А миланский "Интер" на своём поле не сумел победить "Парму".

Соперники отправили по два мяча в ворота друг друга, расписав результативную ничью. Голами отличились Антонио Кандрева и Ромелу Лукаку в составе "нерадзурри", за "крестоносцев" забивали Янн Карамо и Жервиньо.

"Интер" – "Парма" - 2:2

Голы: Кандрева, 23 - 1:0, Карамо, 26 - 1:1, Жервиньо, 30 - 1:2, Лукаку, 51 - 2:2.

"Интер": Ханданович, Бастони, Годин (де Врей, 66), Шкриньяр, Бираги, Кандрева, Брозович, Барелла, Гальярдини (Политано, 84), Лукаку, Мартинес (Эспозито, 73).

"Парма": Сепе, Дармиан, Якопони, Дермаку, Гальоло (Пеццелла, 66), Кулусевски, Скоццарелла, Жервиньо (Барилла, 84), Куцка, Карамо (Спрокати, 71), Эрнани.

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