"Интер" недоволен, что вес Лукаку превысил 100 килограмм
Новичок миланского "Интера" Ромелу Лукаку спровоцировал недовольство в свой адрес со стороны клуба.
Как сообщает Corriere dello Sport, проблема заключается в лишнем весе футболиста (104 кг).
В "Интере" настаивают на том, чтобы вес бельгийца не превышал 100 килограмм.
В связи с этим форвард соблюдает строгую диету и дополнительно тренируется.
Если же в ближайшее время Лукаку не уменьшит массу своего тела, то тренерский штаб исключит его из заявки на матч первого тура Серии А против "Лечче".
Напомним, что "Интер" купил игрока у "Манчестер Юнайтед" за 65 миллионов евро плюс бонусы.
Не пропустите: "Интер" выбирает между четырьмя нападающими. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Бавария" может отложить покупку Сане
-
Ренату Санчеш определился со своим будущим в "Баварии"
-
"Интер" недоволен, что вес Лукаку превысил 100 килограмм
-
1
Круговой - о выборе между "Зенитом" и ЦСКА: "Я не продался"
-
1
Гол Обамеянга принёс "Арсеналу" победу над "Бернли"
-
"Спартак" договорился о переходе полузащитника "Ниццы"
-
"Крылья Советов" в гостях переиграли "Урал"
-
ПСЖ разрешил Неймару вернуться к тренировкам в общей группе
-
2
Гризманн обвинил двух партнёров по "Барселоне" в поражении от "Атлетика"
-
1
Санчо собирается покинуть дортмундскую "Боруссию"
-
"Интер" выбирает между четырьмя нападающими
-
РФС объявил о замене арбитра на матч "Спартак" - ЦСКА
-
1
"Реал" предложит "Милану" своего игрока
-
"Зенит" назвал сроки восстановления Малкома и Дриусси
-
"Барселона" может усилиться защитником "Ювентуса"
-
Новичок "Динамо" рассказал о переживаниях своей мамы из-за его переезда в Россию
-
"Спартак" подписал контракт с воспитанником ПСЖ
-
Как раздевалка "Атлетика" встречала Адуриса после шедеврального победного гола в ворота "Барселоны" (видео)
-
1
Ковач прокомментировал грядущий переход Коутиньо в "Баварию"
-
1
"Реал" мёртв – да здравствует "Реал"! Что нас ждёт в новой эпохе "Галактикос"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17