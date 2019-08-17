"Интер" недоволен, что вес Лукаку превысил 100 килограмм

Новичок миланского "Интера" Ромелу Лукаку спровоцировал недовольство в свой адрес со стороны клуба.

Как сообщает Corriere dello Sport, проблема заключается в лишнем весе футболиста (104 кг).

В "Интере" настаивают на том, чтобы вес бельгийца не превышал 100 килограмм.

В связи с этим форвард соблюдает строгую диету и дополнительно тренируется.

Если же в ближайшее время Лукаку не уменьшит массу своего тела, то тренерский штаб исключит его из заявки на матч первого тура Серии А против "Лечче".

Напомним, что "Интер" купил игрока у "Манчестер Юнайтед" за 65 миллионов евро плюс бонусы.

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