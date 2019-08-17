"Интер" недоволен, что вес Лукаку превысил 100 килограмм

Теги интер миланромелу лукаку

"Интер" недоволен, что вес Лукаку превысил 100 килограмм

Новичок миланского "Интера" Ромелу Лукаку спровоцировал недовольство в свой адрес со стороны клуба.

Как сообщает Corriere dello Sport, проблема заключается в лишнем весе футболиста (104 кг).

В "Интере" настаивают на том, чтобы вес бельгийца не превышал 100 килограмм. 

В связи с этим форвард соблюдает строгую диету и дополнительно тренируется.

Если же в ближайшее время Лукаку не уменьшит массу своего тела, то тренерский штаб исключит его из заявки на матч первого тура Серии А против "Лечче".

Напомним, что "Интер" купил игрока у "Манчестер Юнайтед" за 65 миллионов евро плюс бонусы.

Не пропустите: "Интер" выбирает между четырьмя нападающими. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" договорился о переходе полузащитника "Ниццы"

"Спартак" договорился о переходе полузащитника "Ниццы"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов