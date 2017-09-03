"Интер" обеспокоен ситуацией с Икарди

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"Интер" обеспокоен ситуацией с ИкардиМиланский "Интер" обеспокоен ситуацией, которая сложилась у клуба со своим ведущим форвардом Мауро Икарди.

Так, по информации испанской прессы, "нерадзурри", учитывая обстановку, установившуюся на трансферном рынке, планируют уже в ближайшее время продлить контракт со своим капитаном, увеличив тем самым сумму отступных за него. Клуб опасается, что уже следующим летом многие европейские гранды будут готовы выплатить за 24-летнего нападающего 110 миллионов евро - сумму, которая составляет его клаусулу на сегодняшний день.

Напомним, Габриэл Барбоза отправился в аренду в "Бенфику". | soccernews.ru

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