"Интер" обгоняет "Милан", "Ман Сити" недосягаем для остальной АПЛ, "Барса" и "Реал" гоняются за серебром: главные итоги футбольных выходных

Есть "Манчестер Сити", а есть "остальная АПЛ"

Последний раз "Манчестер Сити" проигрывал еще 21-го ноября прошлого года. Это была встреча 9-го тура АПЛ против "Тоттенхэма" (0:2). С тех пор ни одного поражения во всех турнирах. Победная серия насчитывает 16 поединков, из которых 11 в чемпионате. Все еще не понимаете, почему команду Пепа Гвардиолы считают безоговорочным фаворитом на титул? Что ж, ловите еще аргумент. В последних 15-ти матчах лиги "горожане" ни на минуту не уступали в счете. История знает лишь одну подобную серию, длившуюся дольше. "Арсенал" в сезоне 1998/99 имел 19 таких игр. За такой рывок команда должна благодарить Гюндогана. Немец в 2021-м забил уже 9 голов, что делает его самым результативным в ТОП-5 чемпионатах Европы. На этот раз обошлось без промахов с пенальти, хотя именно Гюндоган его заработал. К отметке подошел Родри, а Илкай свой дубль оформил с игры. В одном из моментов ему ассистировал Эдерсон, став первым голкипером в АПЛ с таким достижением в текущем сезоне. А вот дела "Тоттенхэма", с которыми играли "горожане", становятся все хуже – 5 поражений в шести последних матчах. После пяти голов от "Эвертона" "шпоры" получили еще три от "Ман Сити" – наибольшее количество пропущенных командой Жозе Моуринью голов в течение двухматчевого периода во всех соревнованиях за всю карьеру португальского менеджера.

"Ливерпуль" сложил оружие. По крайней мере в этом убеждает Юрген Клопп. "Трудно это признавать, но да, мы больше не боремся за титул", – заявил специалист после поражения от "Лестера". "Красные" не смогли сделать своему тренеру подарок на юбилей – немец стал третьим менеджером в истории мерсисайдцев, который провел во главе команды 300 матчей. Ранее это удавалось Жерару Улье и Рафаэлю Бенитесу. Игра против "лис" выглядит квинтэссенцией сезона. Неплохой первый тайм, а затем дикие ошибки сводят все на нет. Игроки "Ливерпуля" осуществили уже 8 результативных ошибок – больше всего в нынешнем сезоне среди команд АПЛ. Джейми Варди снова не покинул поле без гола. "Ливерпуль" – одна из любимых жертв форварда. Он забивал ему 8 раз, только "Арсеналу" доставалось чаще (11). Изрядно хотел победить Каспер Шмейхель. Капитан "Лестера" проводил 100-ю игру подряд в рамках чемпионата. На данный момент ни у одного игрока АПЛ нет такой серии. Наставнику "лис" тоже есть, чем гордиться. Брендан Роджерс впервые в своей тренерской карьере обыграл "Ливерпуль". Эти три очка позволили догнать "Манчестер Юнайтед" и создать отрыв от четвертого места. В свою очередь, мерсисайдцы проиграли три матча подряд впервые с 2014 года, когда команду возглавлял именно Роджерс.

Серия "А": битва за трон обостряется

Похоже, "Милан" поплатился лидерством за свою недооценку. Победная серия "россонери" против дебютантов насчитывала пять поединков и один из лидеров команды – Давиде Калабрия – считал игру против "Специи" прекрасной возможностью отсидеть дисквалификацию и вернуться уже на дерби. Команда Стефано Пиоли проиграла с треском. Не было ни одного шанса хотя бы на ничью. Хозяева душили соперника высоким прессингом с первой до последней минуты. "Милан" даже ни одного удара в створ не нанес. Последний раз такое случалось еще в августе 2019-го. Теперь "красно-черные" больше не лидеры чемпионата. "Специя" проводит свой первый сезон в высшем дивизионе за всю историю, а уже может похвастаться победами над "Наполи" и "Миланом", а также ничьей против" Аталанты". А еще "Рому" выбили из Кубка. Команда играет в очень яркий футбол, где от каждого можно ждать опасности. Последние 9 голов забили 9 различных игроков. Похоже, Калабрия зря улыбался после полученной желтой карточки в предыдущем туре. Борьбу нужно вести честно.

Осечкой "кузенов" сполна воспользовался "Интер". На мотивированных и разъяренных вылетом из Кубка Италии "нерадзурри" попал Лацио. "Орлы" не смогли создать хотя бы намек на сопротивление. Лукаку и компания буквально деклассировала соперника, хотя счет и не выглядит столь сокрушительным. Ромелу издевался над защиты гостей, оформив дубль и ассист. Теперь у бельгийца 300 забитых мячей в профессиональной карьере (сборная + клубы). Еще один юбилей у голкипера "змей" – Ханданович провел 500 матч в рамках Серии "А". Ранее такое достижение подчинялось только одному иностранцу – Хавьеру Дзанетти. В следующем туре "Интер" ждет миланское дерби. Важный экзамен, чтобы задекларировать свои чемпионские амбиции. Антонио Конте уже вылетел из Лиги Чемпионов и Кубка. Остался единственный шанс на титул и, очевидно, сохранение места работы. О шансах "Интера" на Скудетто пока говорят вполголоса, но статистика только добавляет оптимизма.

"Ювентус" тоже сделал подарок своей легенде. Возможно, туринцы потратили слишком много эмоций на полуфинал Кубка, который завершился скандальной ссорой между Антонио Конте и Андреа Аньелли. Президент туринцев отказался от идеи убрать звезду специалиста и легенды команды из домашнего стадиона. Однако, это был не единственный подарок нынешнему менеджеру "Интера". "Старая синьора" явно не ожидала вернуться из Неаполя без очков. Рино Гаттузо находится под угрозой увольнения, не может рассчитывать на ряд ведущих игроков, но продолжает выгрызать свое место под солнцем. Наставник "Наполи" даже минимально сменил имидж. Правда, исчезновение уже привычной бороды произошло случайно. Рино признался, что пытался без помощи специалистов подправить форму, но перестарался. Пришлось полностью сбрить бороду, поэтому во время матча зрители могли видеть Гаттузо только с усами. Наполи впервые с 2011-го одолел "Ювентус" в двух матчах чемпионата подряд. Тогда "партенопейцев" возглавлял Вальтер Маццари, а "бьянконери" только начинали поход за девятью Скудетто. На этот раз три очка принес Инсинье. Единственный гол был забит с пенальти, а капитан "Наполи" не побоялся подойти к отметке, хотя предыдущие две очные дуэли выиграл Щесны. Инсинье забил свой 100-й гол за "Наполи" во всех турнирах. Таких игроков только 7, а Лоренцо среди них – единственный итальянец. Интересно, что привез роковой пенальти двойной юбиляр. Джорджо Кьеллини провел 400 матч в Серии "А", и 500 раз вышел в старте за "Ювентус" во всех турнирах.

Ла Лига: "Реал" и "Барса" борются за серебро

"Атлетико", учитывая темп конкурентов, очень нежелательно терять очки. После осечки с "Сельтой" мадридцы одолели "Гранаду". Суарес свой голевой задел не увеличил, но нашелся другой герой. Маркос Льоренте оформил гол и ассист, что сделало его самым результативным полузащитником чемпионата на данный момент – 7 мячей и 7 результативных передач. Между тем капитан "Атлетико" вышел на второе место по количеству матчей во всех турнирах. Теперь у Коке 483 поединка. Лидерство удерживает Аделардо Родригес – 550 встреч.

Барселона в матчах Ла Лиги в 2021 году берет только максимум. Очередной жертвой стал "Алавес" – один из любимых "клиентов" Лео Месси. Вот и на выходных аргентинец отгрузил в ворота басков очередной дубль. Иначе и быть не могло, ведь капитан "Барсы" еще и повторил рекорд Хави по количеству матчей чемпионата Испании в футболке "Барселоны" – пока оба сыграли по 505 матчей. Немного славы забрала себе молодежь каталонцев. Не так давно Тринкау отличился дебютным голом за клуб, а теперь оформил первый дубль. Можно выделить первый мяч португальца. До взятия ворот игроки "Барселоны" сделали 35 пасов. Это самая результативная атака "сине-гранатовых" по крайней мере с сезона 2005/06. Ранее такую ​​статистику банально не считали. Кроме того, записал свое имя в историю Илайша Мориба. Хавбек стал самым молодым (18 лет и 25 дней) дебютантом каталонцев в Ла Лиге, который сумел отдать ассист.

"Реал" побеждает, несмотря на все трудности. К Зинедина Зидана все меньше доступных игроков, а он все равно добывает результат. "Валенсия" уничтожила Реал в первом круге (4:1), но в Мадриде не имела никаких шансов. "Сливочные" контролировать темп и ход встречи, не давая создавать моменты у своих ворот. Опять огорчил "летучих мышей" Бензема. Карим забивает этом сопернику в пятом матче подряд. "Реал" продолжает преследовать "Атлетико", хотя значительно реальнее сейчас выглядит борьба за второе место с "Барселоной". Но не нужно оглядываться только на каталонцев. Опасность представляет и бывший тренер Королевского клуба – Хулен Лопетеги. Его "Севилья" не отпускает лидеров и уже имеет солидный отрыв от пятого места. Нервионцы набрали 45 очков после 22 поединков. За всю свою историю они только однажды имели больше на аналогичном этапе – 46 пунктов в кампании 2016/17. А вот только 16 пропущенных – абсолютно лучшие цифры для команды. В этом большая заслуга Ясина Буну, который оставляет свои ворота "сухими" в течение 708 минут, совершив 24 сейва.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников