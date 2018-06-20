"Интер" обменяет двух игроков на Наингголана

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"Интер" обменяет двух игроков на Наингголана

Бельгийский полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан все ближе к переходу в "Интер", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, клубы практически согласовали детали трансфера. Миланский клуб заплатит за футболиста 24 миллиона евро, а также отдаст 27-летнего защитника Давиде Сантона и 18-летнего хавбека Николу Дзаньоло.

Ожидается, что трансфер 30-летнего Наингголана будет оформлен в ближайшие дни.

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