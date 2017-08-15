"Интер" обменяет Кондогбия на Канселу

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"Интер" обменяет Кондогбия на Канселу

Португальский защитник "Валенсии" Жоау Канселу близок к переходу в "Интер", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб договорился о трансфере игрока в обмен на французского хавбека Жоффрея Кондогбия.

Таким образом, "Интер" в борьбе за 23-летнего Канселу сумел опередить "Ювентус" и "Тоттенхэм".

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